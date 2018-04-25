Полиция Кубани проводит проверку по факту ДТП с участием одного из разработчиков «Новичка»

Краснодар. 25 апр. — Новая Кубань. Напомним, известный химик Владимир Углев , который считается одним из разработчиков нервно-паралитического газа «Новичок», попал в ДТП в пригороде Анапы. По предварительным данным, мужчина переходил дорогу, когда на него наехал автомобиль. За рулем машины находился пожилой человек, сообщили СМИ. *В Анапе машина сбила одного из разработчиков нервно-паралитического газа «Новичок» — Сссадины мощные на руке, гематома на ноге, голова в нескольких местах поранена, ну как это сказать… Если стекло выбил, то, наверное, там все-таки… Ну так вроде томограмму сняли, рентген сняли, переломов нет, вроде нормально. Врач хотел оставить меня, я говорю: «Да ну вас на фиг, тут торчать с вами», — прокомментировал случившееся сам Углев в интервью порталу «Business FM» (орфография и пунктуация сохранены — прим. «НК»). В отделе пропаганды краевого ГИБДД сообщили, что по факту ДТП проводится проверка. — 24 апреля в Отдел МВД России по городу Анапа поступило сообщение из медицинского учреждения о получении местным жителем телесных повреждений. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, — говорится в официальном релизе ведомства. Владимир Углев известен как один из разработчиков современных отравляющих веществ. Ранее работал научным сотрудником Вольского филиала ГОСНИИОХТ. В последнее время ученый часто общался с журналистами, комментируя ситуацию с отравлением в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля . Как считают власти Великобритании, бывший разведчик был отравлен нервно-паралитическим газом «Новичок», якобы разработанным в СССР. В интервью BBC News Углев заявил, что доказать виновность России в этом преступлении вряд ли возможно.