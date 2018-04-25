Мособлдума предложила ввести лицензирование на эвакуацию автомобилей

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости . Ввести лицензирование на эвакуацию автомобилей предложили на заседании комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, сообщила пресс-служба региональной думы.

"Авторы инициативы предлагают ввести лицензирование на деятельность по грузовым перевозкам автомобильным транспортом, связанную с эвакуацией транспортных средств — на данный момент такой статьи в законе нет", — говорится в сообщении.

В 2017 году ГИБДД Московской области зафиксировано 13 ДТП с участием эвакуаторов, в результате которых один человек погиб и восемь получили ранения различной степени тяжести. В текущем году произошло шесть таких ДТП, в которых два человека пострадали, добавили в пресс-службе.

"В связи с повышенным риском и травмоопасностью услуги по эвакуации и перемещению транспортных средств считаем, что данную деятельность необходимо лицензировать. Это позволит повысить качество предоставляемых услуг, значительно сократить количество ДТП с участием специальной техники", — цитирует пресс-служба слова председателя профильного комитета Олега Григорьева

Члены комитета поддержали внесение поправок в федеральное законодательство, они будут направлены на экспертизу в Совет законодателей ЦФО, а в случае получения положительных отзывов будут рассмотрены на заседании Мособлдумы, уточнили в пресс-службе.

По словам Григорьева, это только первый шаг на пути наведения порядка в данной сфере — в случае принятия на федеральном уровне инициативы Мособлдумы, будут прописаны уполномоченные по выдаче лицензий, условия её получения и, соответственно, наказание за нарушение нормы.