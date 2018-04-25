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Мособлдума предложила ввести лицензирование на эвакуацию автомобилей
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Мособлдума предложила ввести лицензирование на эвакуацию автомобилей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Ввести лицензирование на эвакуацию автомобилей предложили на заседании комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, сообщила пресс-служба региональной думы.
"Авторы инициативы предлагают ввести лицензирование на деятельность по грузовым перевозкам автомобильным транспортом, связанную с эвакуацией транспортных средств — на данный момент такой статьи в законе нет", — говорится в сообщении.
В 2017 году ГИБДД Московской области зафиксировано 13 ДТП с участием эвакуаторов, в результате которых один человек погиб и восемь получили ранения различной степени тяжести. В текущем году произошло шесть таких ДТП, в которых два человека пострадали, добавили в пресс-службе.
"В связи с повышенным риском и травмоопасностью услуги по эвакуации и перемещению транспортных средств считаем, что данную деятельность необходимо лицензировать. Это позволит повысить качество предоставляемых услуг, значительно сократить количество ДТП с участием специальной техники", — цитирует пресс-служба слова председателя профильного комитета Олега Григорьева.
Члены комитета поддержали внесение поправок в федеральное законодательство, они будут направлены на экспертизу в Совет законодателей ЦФО, а в случае получения положительных отзывов будут рассмотрены на заседании Мособлдумы, уточнили в пресс-службе.
По словам Григорьева, это только первый шаг на пути наведения порядка в данной сфере — в случае принятия на федеральном уровне инициативы Мособлдумы, будут прописаны уполномоченные по выдаче лицензий, условия её получения и, соответственно, наказание за нарушение нормы.
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