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В Мособлдуме предложили ввести лицензирование на деятельность по эвакуации автомобилей
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В Мособлдуме предложили ввести лицензирование на деятельность по эвакуации автомобилей 

360tv.ru 50 минут назад
Фото: 360tv.ru
Депутаты Комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации на заседании во вторник обсудили инициативу по внесению изменений в статью 12 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
Авторы инициативы предлагают ввести лицензирование на деятельность по грузовым перевозкам автомобильным транспортом, связанную с эвакуацией транспортных средств, на данный момент такой статьи в законе нет.
Сейчас существует несколько способов эвакуации автотранспорта:
• для освобождения автотранспорта из «ловушек» (сугробов, ям) применяются автомобили, оборудованные
краном-манипулятором
• для буксировки автотранспортного средства с неисправным двигателем в случае рабочего состояния остальных систем применяется
эвакуатор-буксировщик
• эвакуация автомобилей грузовых осуществляется посредством специального эвакуатора, оснащенного подъемной системой, основанной на двух лебедках;
• транспортировка грузовых авто с полной загрузкой осуществляется с помощью эвакуатора, оборудованного грузовой платформой.
Председатель профильного Комитета Олег Григорьев отметил, что все эти способы связаны с опасностью, как при осуществлении работ по подъему и опусканию транспортных средств, так и при их буксировке по автомобильным дорогам в составе автопоезда.
Так, были приведены данные, что в 2017 году ГИБДД Московской области зафиксировано 13 ДТП с участием эвакуаторов, в результате которых 1 человек погиб и 8 человек получили ранения различной степени тяжести. В текущем году произошло 6 таких ДТП, в которых два человека были ранены.
В связи с повышенным риском и травмоопасностью услуги по эвакуации и перемещению транспортных средств считаем, что данную деятельность необходимо лицензировать. Это позволит повысить качество предоставляемых услуг, значительно сократить количество ДТП с участием специальной техники
— Олег Григорьев.
Члены Комитета поддержали внесение поправок в федеральное законодательство. Они будут направлены на экспертизу в Совет законодателей ЦФО, а в случае получения положительных отзывов будут рассмотрены на заседании Мособлдумы.
По словам Олега Григорьева, это только первый шаг на пути наведения порядка в данной сфере — в случае принятия на федеральном уровне инициативы Мособлдумы, будут прописаны уполномоченные по выдаче лицензий, условия ее получения и, соответственно, наказание за нарушение нормы.
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