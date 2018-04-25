В Мособлдуме предложили ввести лицензирование на деятельность по эвакуации автомобилей

Депутаты Комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации на заседании во вторник обсудили инициативу по внесению изменений в статью 12 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Авторы инициативы предлагают ввести лицензирование на деятельность по грузовым перевозкам автомобильным транспортом, связанную с эвакуацией транспортных средств, на данный момент такой статьи в законе нет.

Сейчас существует несколько способов эвакуации автотранспорта:

• для освобождения автотранспорта из «ловушек» (сугробов, ям) применяются автомобили, оборудованные

краном-манипулятором

• для буксировки автотранспортного средства с неисправным двигателем в случае рабочего состояния остальных систем применяется

эвакуатор-буксировщик

• эвакуация автомобилей грузовых осуществляется посредством специального эвакуатора, оснащенного подъемной системой, основанной на двух лебедках;

• транспортировка грузовых авто с полной загрузкой осуществляется с помощью эвакуатора, оборудованного грузовой платформой.

Председатель профильного Комитета Олег Григорьев отметил, что все эти способы связаны с опасностью, как при осуществлении работ по подъему и опусканию транспортных средств, так и при их буксировке по автомобильным дорогам в составе автопоезда.

Так, были приведены данные, что в 2017 году ГИБДД Московской области зафиксировано 13 ДТП с участием эвакуаторов, в результате которых 1 человек погиб и 8 человек получили ранения различной степени тяжести. В текущем году произошло 6 таких ДТП, в которых два человека были ранены.

В связи с повышенным риском и травмоопасностью услуги по эвакуации и перемещению транспортных средств считаем, что данную деятельность необходимо лицензировать. Это позволит повысить качество предоставляемых услуг, значительно сократить количество ДТП с участием специальной техники

— Олег Григорьев.

Члены Комитета поддержали внесение поправок в федеральное законодательство. Они будут направлены на экспертизу в Совет законодателей ЦФО, а в случае получения положительных отзывов будут рассмотрены на заседании Мособлдумы.

По словам Олега Григорьева, это только первый шаг на пути наведения порядка в данной сфере — в случае принятия на федеральном уровне инициативы Мособлдумы, будут прописаны уполномоченные по выдаче лицензий, условия ее получения и, соответственно, наказание за нарушение нормы.