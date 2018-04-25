Война автоклонов. Откуда берутся машины-двойники на дорогах

Автоклоны — это не фантастика, а новый вид мошенничества. Раньше «машины-призраки» можно было встретить в основном в городах-миллионниках, но со временем они распространились по всей России.

Машины две, а номер один

Проблемы с машиной в семье Мельниченко начались практически сразу после её покупки. Автомобиль приобрели в Москве в ноябре 2017 года. Поставили его на учёт в ГИБДД — там вроде бы всё проверили и ничего криминального не заподозрили. А буквально через неделю липчане узнали, что по дорогам Нижнего Новгорода ездит точно такое же авто. Правда, оно оказалось оригиналом, а их недавно приобретённый грузовик -лишь его копией.

«Выяснилось это, когда истинный владелец машины стал получать квитанции о штрафах за нарушения ПДД в Петербурге и Твери, хотя в этих городах он даже не был, так же как и мы, — рассказывает Александра Мельниченко. — Мужчина обратился в полицию, началась проверка».

Так в ходе разбирательства правоохранительные органы и вышли на супругов Мельниченко. Уже вскоре сотрудники УМВД России задержали людей, которые предположительно продали им автомобильный двойник. По словам Александры Мельниченко, тесно общающейся с московскими оперативниками, подозреваемые поставили этот бизнес на поток: инцидент с их машиной — уже 12-й по счёту. Но после того, как дело передали полицейским в другой район, начали происходить странные вещи.

«Меня допрашивали больше четырёх часов и, как мне показалось, склоняли к тому, чтобы я изменила показания, — делится Александра. — А человек, который продал нам с мужем машину-двойника, сейчас сам притворяется жертвой. По словам полицейских, он готов заплатить нам 700 тысяч рублей, чтобы мы всё забыли».

Женщина сообщила о случившемся в УФСБ , УМВД, Генпрокуратуру . Она говорит, что готова дойти даже до президента, лишь бы добиться справедливости. Пока дело движется, но медленно. Тем временем машина супругов стоит на штрафстоянке — её изъяли до выяснения всех обстоятельств, и неизвестно, отдадут ли потом хозяевам. А ведь Мельниченко выложили за неё почти миллион рублей.

Машины-«признаки»

Бывший сотрудник подразделения МУР УМВД России Алексей Кобзев (имя и фамилия изменены. — Ред.) рассказал, как работает схема с машинами-двойниками. По его словам, мошенники через свои каналы достают данные об автомобиле и его владельце, а потом «превращают» другой, чаще всего угнанный автомобиль в его официальную копию.

«Они не только подделывают ПТС (паспорт транспортного средства), но и госномер, уникальные кодовые обозначения на самой машине, даже удостоверение хозяина авто и другие документы. Всё это аферисты потом используют при сделках купли-продажи или обмена, — говорит Алексей. — А ещё на таком автомобиле они могут сколько угодно нарушать правила ПДД и даже совершать преступления, тем самым подставляя настоящего хозяина машины».

Получается, в лучшем случае владельцу авто будут приходить штрафы от ГИБДД, в худшем — оперативники МВД или ФСБ. И уже ему придётся доказывать, что в момент, когда якобы его автомобиль был замечен на месте совершения преступления, он спокойно ехал с работы и вообще находился в сотнях километров от того города, где это произошло.

Полиция официально признала серьёзность этой проблемы только в 2014 году. Тогда министр МВД России Владимир Колокольцев сообщил о 600 автомобилях-двойниках, колесящих по дорогам России и соседней Беларуси. Но на самом деле таких машин гораздо больше — считают независимые эксперты. Точно их количество назвать невозможно.

Как защититься?

Специалисты УМВД УГИБДД советуют перед покупкой автомобиля все данные о нём, в том числе ПТС, проверять на официальном сайте Госавтоинспекции. Такую же рекомендацию, но с дополнительными пояснениями, даёт адвокат Сергей Иванов

«Для начала стоит выяснить историю автомобиля. Каждое транспортное средство имеет VIN — уникальный код из 17 символов. Набираете его на сайте и смотрите информацию о производителе, характеристиках транспортного средства, годе выпуска, наложенных теми или иными органами ограничениях. Затем таким же способом проверяете, в залоге машина или нет, была ли она в ДТП», — поясняет Сергей Иванов.

Крайне настороженно специалисты советуют подходить к покупке авто с дубликатом ПТС. Бывает, конечно, когда паспорт просто теряется, но лучше не рисковать и всегда спрашивать оригинал.

«В моей практике был случай — мужчина приобрёл машину с дубликатом ПТС, а когда начал проверять, оказалось, что её нелегально завезли в Россию, — продолжает адвокат. — Если автомобиль реализуется по договору комиссии (например, через автосалон), следует внимательно его изучить. Бывает, что подпись в этом договоре одна, а в ПТС — другая. Возникает вопрос: как машина оказалась у посредника?»

Соблюдая эти простые меры предосторожности, можно избежать больших неприятностей в будущем.