Грузовики выстроились под мостом, чтобы предотвратить самоубийство

Не быть равнодушными. Это правило выбрали для себя водители грузовиков, которые выстроились под мостом, где мужчина хотел покончить жизнь самоубийством.

Источник: Fox2

Мужчина, имя которого не называется, забрался на мост через шоссе и собирался совершить самоубийство, прыгнув с высоты под машины. В это время грузовики стали блокировать проезд по трассе, выстроившись под мостом.

Несколько минут спустя движение по трассе было перекрыто 13 грузовиками, вставшими под мостом, чтобы самоубийце невысоко было падать.

К счастью, мужчина не прыгнул и спустился с моста. Позже полиция доставила его в больницу для проверки состояния.