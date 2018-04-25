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Грузовики выстроились под мостом, чтобы предотвратить самоубийство
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Грузовики выстроились под мостом, чтобы предотвратить самоубийство 

Bigpicture.ru 46 минут назад
Фото: Bigpicture.ru
Не быть равнодушными. Это правило выбрали для себя водители грузовиков, которые выстроились под мостом, где мужчина хотел покончить жизнь самоубийством.
Источник: Fox2
Мужчина, имя которого не называется, забрался на мост через шоссе и собирался совершить самоубийство, прыгнув с высоты под машины. В это время грузовики стали блокировать проезд по трассе, выстроившись под мостом.
Несколько минут спустя движение по трассе было перекрыто 13 грузовиками, вставшими под мостом, чтобы самоубийце невысоко было падать.
К счастью, мужчина не прыгнул и спустился с моста. Позже полиция доставила его в больницу для проверки состояния.
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