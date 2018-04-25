На проспекте Космонавтов водитель Hyundai улетел в озеро

Сегодня днём в конце проспекта Космонавтов произошло ДТП, после которого водитель на Hyundai Santa Fe вылетел в заболоченное озеро Лебяжье. Сам он остался жив, но машину пришлось доставать с помощью спасателей.

— Водитель в машине был один, ему на вид около 60 лет, — сообщили E1.RU очевидцы. — Его отправили в больницу с переломом ребер и признаками черепно-мозговой травмы.

По словам тех, кто видел последствия аварии, водитель был пьян.

Иномарку пришлось вытаскивать из пруда с помощью техники МЧС . В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области уточняют информацию о происшествии.

Из-за выпавшего снега в Екатеринбурге и окрестностях с самого утра бьются машины. Произошло несколько серьёзных ДТП с пострадавшими.