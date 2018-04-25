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Капремонт федеральных трасс позволил снизить аварийность в РФ
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Капремонт федеральных трасс позволил снизить аварийность в РФ 

Daily-Motor 32 минуты назад
Фото: Daily-Motor
За прошедший год в Российской Федерации произошло около шестидесяти восьми тысяч дорожно-транспортных происшествий из-за плохого состояния автомобильных дорог. Если сравнивать показатели с позапрошлым годом, то он уменьшился на пять процентов.
Всего в этих авариях в прошлом году погибло около десяти тысяч человек, и спад составил почти одиннадцать процентов. Статистика показала, что одними из самых частых причин возникновения ДТП из-за плохих условий на дорогах, являются плохая видимость разметки, отсутствие дорожных знаков, а также недостаточная оперативность при уборке снега в зимний период.
По мнению сотрудников Росавтодора, снижение показателей аварийности также связано с тем, что часть федеральных трасс было отремонтировано. Только за прошлый год было восстановлено девять тысяч километров магистралей.
Напомним, что в России всего пятьдесят тысяч километров федеральных трасс, и все они должны быть приведены в порядок до конца текущего года.
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