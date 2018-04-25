Утверждены даты запрета перевозки детей на старых автобусах

Правила организованных перевозок детей в России станут более жесткими. Правительством РФ утверждены даты, с которых запрещено использовать в этих целях автобусы старше десяти лет, сообщает Российская Газета

Уже с 1 июля 2018 года запрет начнет действовать для автобусов массой до 5 тонн, которые отправляются или прибывают в Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую область. Для автобусов массой более 5 тонн (с этими же пунктами отправления или прибытия) — с 1 октября текущего года.

Для автобусов, отправляющихся и прибывающих в другие регионы России, определены более поздние сроки ввиду отсутствия в настоящий момент необходимого количества подходящих транспортных средств. Так, автобусы старше 10 лет массой до 5 тонн не смогут использоваться при детских перевозках с 1 апреля 2019 года, массой более 5 тонн — с 1 октября следующего года..