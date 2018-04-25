Иномарка вылетела в озеро на въезде в Екатеринбург (ВИДЕО)

В уральской столице автомобиль вылетел с трассы в озеро Лебяжье. Авария произошла днем 25 апреля в конце проспекта Космонавтов — на въезде из Верхней Пышмы.

Как рассказали "Уралинформбюро" очевидцы, в иномарке находился только водитель: «Он сильно кричал, но сумел выплыть».

На месте происшествия работали спасатели и полицейские. «Службы приехали быстро и сработали оперативно. Также ребята из „Разбора 66“ предоставили спецтехнику, бесплатно помогли», — уточнил свидетель происшествия.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.