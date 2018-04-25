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Иномарка вылетела в озеро на въезде в Екатеринбург (ВИДЕО)
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Иномарка вылетела в озеро на въезде в Екатеринбург (ВИДЕО) 

Уралинформбюро 13 минут назад
Фото: Уралинформбюро
В уральской столице автомобиль вылетел с трассы в озеро Лебяжье. Авария произошла днем 25 апреля в конце проспекта Космонавтов — на въезде из Верхней Пышмы.
Как рассказали "Уралинформбюро" очевидцы, в иномарке находился только водитель: «Он сильно кричал, но сумел выплыть».
На месте происшествия работали спасатели и полицейские. «Службы приехали быстро и сработали оперативно. Также ребята из „Разбора 66“ предоставили спецтехнику, бесплатно помогли», — уточнил свидетель происшествия.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Стоит отметить, что сегодня на дорогах столицы Урала сложная обстановка из-за прошедшего снегопада. Ранее региональные управления ГИБДД и МЧС призывали автовладельцев соблюдать осторожность.
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