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В аварии у мечети на Мусина в Казани пострадали три человека
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В аварии у мечети на Мусина в Казани пострадали три человека 

Газета.Ru 34 минуты назад
Сегодня днем на пересечении улиц Мусина и Чуйкова произошла серьезна авария, участниками которой стали две отечественные легковушки — "Лада Приора" и "Лада Веста".
В результате столкновения «Лада Веста» опрокинулась на крышу.
В аварии пострадали три человека — пятилетний ребенок и 27-летняя девушка (пассажиры «Лады Веста») и 20-летний водитель «Приоры».
Медики скорой помощи осмотрели ребенка. У него диагностировали ушибы головы. 27-летняя пассажирка «Весты» с сотрясением головного мозга и другими травмами была доставлена в больницу.
У водителя «Приоры» так же выявили сотрясение головного мозга.
Причины происшествия и виновники ДТП пока не названы.
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