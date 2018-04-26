В аварии у мечети на Мусина в Казани пострадали три человека

Сегодня днем на пересечении улиц Мусина и Чуйкова произошла серьезна авария, участниками которой стали две отечественные легковушки — " Лада Приора" и " Лада Веста ".

В результате столкновения «Лада Веста» опрокинулась на крышу.

В аварии пострадали три человека — пятилетний ребенок и 27-летняя девушка (пассажиры «Лады Веста») и 20-летний водитель «Приоры».

Медики скорой помощи осмотрели ребенка. У него диагностировали ушибы головы. 27-летняя пассажирка «Весты» с сотрясением головного мозга и другими травмами была доставлена в больницу.

У водителя «Приоры» так же выявили сотрясение головного мозга.

Причины происшествия и виновники ДТП пока не названы.