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Воронежская область получит 36 подержанных автобусов из Москвы
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Воронежская область получит 36 подержанных автобусов из Москвы 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Девять из них нуждаются в ремонте. В автопарк Воронежской области передадут 36 подержанных газовых автобусов из Москвы. Они поступят в собственность региона в течение трёх месяцев, сообщила пресс-служба облправительства в среду, 25 апреля. Девять автобусов нуждаются в ремонте, поэтому выходить на линии пока не будут. Остальные 27 уже могут выезжать в рейсы, уточнил врио руководителя облдепартамента транспорта и автомобильных дорог Максим Оськин. Транспорт примет Воронежское пассажирское автотранспортное предприятие №3. Газовые автобусы будут выходить на социально значимые пригородные маршруты, в том числе обслуживающие садоводов и огородников. Дарья Крымова
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