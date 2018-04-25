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В Мценском районе за три месяца произошло 83 ДТП
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В Мценском районе за три месяца произошло 83 ДТП 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Мценский» по Орловской области на минувшей неделе состоялась пресс-конференция.
По информации пресс-службы региональной ГИБДД, на встрече были подведены итоги работы первых трёх месяцев текущего года.
Ситуация на дорогах Мценского района продолжает оставаться сложной. Рост количества автомобилей влечет за собой напряженный поток автотранспорта по основным региональным, городским и районным дорогам, а также по участку федеральной автодороги М-2 «Крым».
Плохое состояние дорог, некультурность водителей и пешеходов способствуют возникновению ДТП. С начала года на территории Мценска и Мценского района было зарегистрировано 83 ДТП. В десяти из них 13 человек получили травмы различной степени тяжести. Также за последнее время резко увеличилось число водителей, которые пьяными сели за руль.
Сотрудники Госавтоинспекции реализуют различные профилактические меры для стабилизации обстановки на дорогах. Начальник отделения Виктор Андреев отметил, что в организационных моментах основной упор делается на развитие взаимодействия с гражданским обществом, повышение эффективности реализации надзорных полномочий, формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, развитие системы фотовидеофиксации.
Андреев обратился и гражданам, которые могли стать свидетелями административных нарушений в сфере дорожного движения, очевидцами управления транспортным средством в состоянии опьянения или иных правонарушений, не оставаться равнодушными, присылать свои обращения с приложением фото— или видеоматериалов на официальный сайт gibdd.ru или обращаться в дежурную часть МО МВД России «Мценский».
Сообщение В Мценском районе за три месяца произошло 83 ДТП появились сначала на РИА 57.
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