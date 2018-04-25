Более 200 новых легковых автомобилей сегмента Luxury продано в Москве в январе-марте

Объем рынка новых легковых автомобилей сегмента Luxury в России в январе-марте 2018 г. снизился на 5% по сравнению с показателем годичной давности и составил 331 машину. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Согласно данным аналитического агентства «Автостат», объем рынка новых легковых автомобилей сегмента Luxury в России по итогам I квартала 2018 г. составил 331 экземпляр. Это на 5% ниже показателя годичной давности (350 штук). Две трети объема российского рынка автомобилей сегмента Luxury приходится на Москву, жители которой купили 216 таких экземпляров. В Санкт-Петербурге и Подмосковье было реализовано 28 и 25 люксовых автомобилей соответственно. В Краснодарский край отправилось пять таких машин, а в Кемеровскую область — четыре. Еще в 32 субъектах РФ было продано от одного до трех новых автомобилей сегмента Luxury», — говорится в сообщении.

Отмечается, что более 60% российского рынка люксовых автомобилей приходится лишь на одну модель — Mercedes-Benz Maybach S-Class. В январе-марте 2018 г. ее реализация составила 201 единицу. Уточняется, что в тройку предпочтений россиян также входят автомобили Bentley Maserati (56 и 55 штук соответственно). Также за отчетный период в России было приобретено 13 новых Rolls-Royce , три — Lamborghini , два — Ferrari и один — Aston Martin

«Продажи люксовых автомобилей в России падают уже второй месяц подряд. Если в феврале показатель падения составил 9%, то в марте он уже усилился до 11%. Это и предопределило общее снижение объемов реализации в сегменте Luxury в целом по кварталу», — подчеркнули эксперты агентства «Автостат».