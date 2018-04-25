Ещё
В ГИБДД текущий год назвали «страшным» из-за высокой смертности детей
Далее:
Читайте также:
Ещё

В ГИБДД текущий год назвали «страшным» из-за высокой смертности детей 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Семьдесят детей погибли с начала года в России в ДТП, когда ехали пассажирами у взрослых, сообщил на пресс-конференции в среду глава ГИБДД РФ Михаил Черников.
"К сожалению, этот год очень страшный, уже 70 детей в автомобилях погибли", — сказал Черников.
По его словам, в прошлом году ситуация была не лучше: произошло 19 тысяч ДТП с участием детей, более 21 тысячи детей получили травмы.
"И самое страшное: 713 ребятишек у нас погибли. Это фактически целая среднеобразовательная школа", — констатировал руководитель ГИБДД.
Из них 450 детей ехали в автомобилях со взрослыми, остальные погибли при других обстоятельствах.
РИА Новости: последние новости
Сбежавших после ДТП водителей разрешили признавать пьяными Аналитики отметили снижение в России продаж люксовых автомобилей В Сочи столкнулись маршрутка с пассажирами и автобус
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Hyundai представил новый седан
Lexus представил новый седан на базе «Камри»
Казахстан закрыл границу с Россией81
Nissan Navara приспособили под жесткое бездорожье
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор7
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение