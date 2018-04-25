В ГИБДД текущий год назвали «страшным» из-за высокой смертности детей

"К сожалению, этот год очень страшный, уже 70 детей в автомобилях погибли", — сказал Черников.

По его словам, в прошлом году ситуация была не лучше: произошло 19 тысяч ДТП с участием детей, более 21 тысячи детей получили травмы.

"И самое страшное: 713 ребятишек у нас погибли. Это фактически целая среднеобразовательная школа", — констатировал руководитель ГИБДД.

Из них 450 детей ехали в автомобилях со взрослыми, остальные погибли при других обстоятельствах.