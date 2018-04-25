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Разборки с пистолетом: в центре Ростова подрались два водителя
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Разборки с пистолетом: в центре Ростова подрались два водителя 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В донской столице на пересечении Сиверса и Большой Садовой сегодня произошла потасовка. Очевидец происшествия снял инцидент на камеру мобильного телефона. На кадрах видно, как двое мужчин стоят на проезжей части. Судя по жестикуляции одного из них, ростовчане ссорятся.
Затем мужчина более плотного телосложения достает пистолет, а через мгновение бьет оппонента по лицу.
— Я стоял в пробке и слышал, как участники конфликта говорили: «Правила дорожного движения, маневр». Судя по всему, кто-то кого-то подрезал, — рассказал корреспонденту 161.ru очевидец происшествия Владимир Иванов.
Собеседник издания также отметил, что вооруженный мужчина был очень агрессивен, и потерпевший правильно поступил, не оказав ему сопротивления.
— Агрессор направил дуло пистолета на колени. Его оппонент вел себя спокойно, и это было правильно, — прокомментировал Иванов.
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