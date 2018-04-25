Пьяный водитель угрожал полицейским в Новороссийске сжечь свою машину

Сотрудники ДПС Новороссийска для проверки документов остановили отечественный автомобиль, которым управлял 41-летний житель Кемеровской области.

Водитель находился за рулем с явными признаками алкогольного опьянения. После того, как полицейские составили протокол, мужчина, пытаясь помешать изъятию автомобиля на штрафстоянку, угрожал полицейским поджечь свою машину