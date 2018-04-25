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Пьяный водитель угрожал полицейским в Новороссийске сжечь свою машину
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Пьяный водитель угрожал полицейским в Новороссийске сжечь свою машину 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Сотрудники ДПС Новороссийска для проверки документов остановили отечественный автомобиль, которым управлял 41-летний житель Кемеровской области.
Водитель находился за рулем с явными признаками алкогольного опьянения. После того, как полицейские составили протокол, мужчина, пытаясь помешать изъятию автомобиля на штрафстоянку, угрожал полицейским поджечь свою машину
Теперь судьбу жителя Кемеровской области решит суд. Ему грозит административный штраф в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до двух лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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