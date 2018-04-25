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Аналитики отметили снижение в России продаж люксовых автомобилей
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Аналитики отметили снижение в России продаж люксовых автомобилей 

РИА Новости 11 минут назад
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Рынок новых легковых автомобилей класса люкс в РФ в январе-марте 2018 года снизился на 5%, до 331 единицы, говорится в сообщении аналитического агентства «Автостат».
"Объем рынка новых легковых автомобилей сегмента Luxury в России по итогам первого квартала 2018 года составил 331 экземпляр. Это на 5% ниже показателя годичной давности (350 штук)", — говорится в сообщении.
Отмечается, что более 60% рынка люксовых автомобилей приходится на Mercedes-Benz Maybach S-Class. В январе — марте ее реализация составила 201 единицу. В тройку предпочтений россиян также входят автомобили Bentley, которых было продано 56 автомобилей и Maserati — 55 машин.
Также за отчетный период в РФ было приобретено 13 новых Rolls-Royce, три Lamborghini, две Ferrari и один Aston Martin.
Две трети объема российского рынка автомобилей сегмента приходится на Москву, жители столицы купили 216 таких машин. В Санкт-Петербурге и Подмосковье было реализовано 28 и 25 люксовых автомобилей соответственно. В Краснодарский край отправилось пять таких машин, а в Кемеровскую область — 4. Еще в 32 регионах было продано от 1 до 3 новых автомобилей люксового сегмента.
"Продажи люксовых автомобилей в России падают уже второй месяц подряд. Если в феврале показатель падения составил 9%, то в марте он уже усилился до 11%. Это и предопределило общее снижение объемов реализации в сегменте Luxury в целом по кварталу", — отмечают эксперты.
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