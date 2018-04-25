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Подростка за рулем «десятки» догнали лишь на Театральной площади Краснодара
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Подростка за рулем «десятки» догнали лишь на Театральной площади Краснодара 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
В ночь на 24 апреля при въезде в Краснодар из Адыгеи водитель ВАЗ-2110 проигнорировал требование сотрудников ДПС остановиться и попытался скрыться.
Несколько патрульных машин смогли остановить нарушителя только на Театральной площади. Выяснилось, что легковушкой управлял 15-летний житель Адыгеи. Также в салоне машины сидел совершеннолетний сын собственника автомобиля, который пустил за руль подростка.
По словам молодых людей, они катались по территории Адыгеи. А потом сыну собственника автомобиля стало плохо, и он попросил своего несовершеннолетнего товарища сесть за руль. Подростки заявили, что они ехали в больницу.
Выяснилось, что 15-летний юноша уже стоит на профилактическом учете по месту регистрации. За передачу управления автомобилем лицу без прав сыну собственника автомобиля грозит административный штраф в размере 30 тыс. рублей.
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