Подростка за рулем «десятки» догнали лишь на Театральной площади Краснодара

В ночь на 24 апреля при въезде в Краснодар из Адыгеи водитель ВАЗ-2110 проигнорировал требование сотрудников ДПС остановиться и попытался скрыться.

Несколько патрульных машин смогли остановить нарушителя только на Театральной площади. Выяснилось, что легковушкой управлял 15-летний житель Адыгеи. Также в салоне машины сидел совершеннолетний сын собственника автомобиля, который пустил за руль подростка.

По словам молодых людей, они катались по территории Адыгеи. А потом сыну собственника автомобиля стало плохо, и он попросил своего несовершеннолетнего товарища сесть за руль. Подростки заявили, что они ехали в больницу.

Выяснилось, что 15-летний юноша уже стоит на профилактическом учете по месту регистрации. За передачу управления автомобилем лицу без прав сыну собственника автомобиля грозит административный штраф в размере 30 тыс. рублей.