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На Сибиряков-Гвардейцев встали трамваи
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На Сибиряков-Гвардейцев встали трамваи 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Вечером 25 апреля на пересечении улиц Cибиряков-Гвардейцев и Вертковской в Кировском районе Новосибирска остановились трамваи.
По информации карты на сайте ЦУГАЭТ, на перекрёстке встали около пяти трамваев маршрутов № 9, № 2, № 10 и № 16.
Новосибирцы пишут в социальных сетях, что причиной остановки стала поломка токоприёмника у одного из трамваев.
Получить оперативный комментарий в диспетчерской «Горэлектротранспорта» корреспонденту НГС не удалось.
Утром 2 апреля в Новосибирске попавшие в ДТП автомобили перегородили трамвайные рельсы вблизи площади Маркса: рядом с местом аварии скопилось шесть трамваев.
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