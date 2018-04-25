На Сибиряков-Гвардейцев встали трамваи

Вечером 25 апреля на пересечении улиц Cибиряков-Гвардейцев и Вертковской в Кировском районе Новосибирска остановились трамваи.

По информации карты на сайте ЦУГАЭТ, на перекрёстке встали около пяти трамваев маршрутов № 9, № 2, № 10 и № 16.

Новосибирцы пишут в социальных сетях, что причиной остановки стала поломка токоприёмника у одного из трамваев.

Получить оперативный комментарий в диспетчерской «Горэлектротранспорта» корреспонденту НГС не удалось.

Утром 2 апреля в Новосибирске попавшие в ДТП автомобили перегородили трамвайные рельсы вблизи площади Маркса: рядом с местом аварии скопилось шесть трамваев.