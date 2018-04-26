Автомобиль без водителя скатился на пешеходный переход в Подольске

В Подольске в среду на перекрестке улиц Революционный проспект и проспект Ленина автомобиль без водителя съехал на тротуар, передает РИАМО

По данным видео, опубликованного в группе, автомобиль без водителя уехал, дав задний ход на перекрестке проспект Ленина и Революционный проспект. Автомобиль выехал на пешеходный переход. Водитель попытался остановить машину, но у него ничего не получилось. Происшествие обошлось без жертв.

"Данный автомобиль я видел несколькими минутами ранее до инцидента. Его толкали три человека вверх по улице. Затем остановились, подложили палку под колесо, и отошли в сторону. Они разговаривали, а я уехал", — сообщается в группе «Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, инцидент произошел в среду около 13:00.