Это забастовка: цены на «Яндекс. Такси» в Академгородке подскочили втрое

Стоимость поездок по новосибирскому Академгородка с помощью «Яндекс. Такси» выросла вдвое-втрое — водители утверждают, что им стало невыгодно совершать поездки по этой части Советского района.

Один из таксистов, работающих в Академгородке, на условиях анонимности рассказал корреспонденту НГС, что водители начали акцию вчера, 24 апреля. Он объяснил, что сейчас минимальная стоимость поездки для водителя по городу — 160 рублей, поэтому водителям было выгодно ездить на небольшие расстояния. При этом для водителей Академгородка «Яндекс» уже несколько раз снижал минимальную стоимость, утверждает таксист.

«В Академгородке сложилась каста водителей, которая таксует уже не одно десятилетие, и все друг друга знают — порядка 50 таксистов только на Академгородок. Когда начали закрывать конечную точку (когда «Яндекс» перестал показывать водителям пункт назначения — НГС.), они начали спрашивать, куда едете. Если ехали в город, они просто не приезжали. По-всякому боролись, чтобы особо в город не бегать. После этого компания снизила минимальную стоимость поездки по Академгородку до 110 рублей — это средний ценник у всех агрегаторов. Но вчера, со вчерашнего дня он (Яндекс — НГС.) убрал все доплаты: подача 69 рублей, туда включено 2 километра. Поездки составляли 65-68 рублей, 75 рублей, минус 18% «Яндекса» — он свою комиссию не забыл забрать, минус бензин — получается по цене маршрутки вас везут из одной точки в другую точку. Чтобы как-то с этим бороться и ввести хотя бы минимальные доплаты все водители — мы общаемся все в чате — дружно забойкотировали его вчера», — рассказал водитель.

В связи с этим появились двойные и даже тройные коэффициенты, отметил таксист. «Грубо говоря, вчера вечером, в час пик, когда народ поехал с работы —

та поездка, которая прошлым вечером стоила 80 рублей, стоила уже 340 рублей.

Плюс эти 50 водителей начали дружно заказывать машины — коэффициент вырос ещё больше. Тут же радостно прилетели водители с города», — описал ситуацию водитель.

Местные таксисты объяснили приезжим, из-за чего такие высокие цены — большая часть поняла и уехала.

В пресс-службе Яндекс. Такси корреспонденту НГС сообщили, что у сервиса нет данных о забастовке водителей. «Таксопарки-партнёры работают в обычном режиме. Мы постоянно на связи с ними и всегда, в рабочем порядке, обсуждаем вопросы, связанные с работой сервиса. Для водителей наших партнёров мы предлагаем разные мотивационные программы, которые отличаются по условиям и срокам действия. В ближайшее время им будет предложена новая мотивационная программа», — сообщили в пресс-службе сервиса.

Рост цен на поездки в Академгородке с начала этой рабочей недели в «Яндекс. Такси» связали с увеличением числа поездок. «Повышенный спрос напрямую влияет на стоимость поездки. В такие моменты мы вместе с таксопарками-партнёрами стараемся вывести на линию как можно больше водителей, чтобы повышающий коэффициент как можно скорее исчез», — пояснили в пресс-службе.

Сегодня днём около 12:00 за поездку от нового корпуса НГУ на Пирогова, 1 до технопарка на Николаева, 12 сервис просил 265 рублей. Постоянные пользователи сервиса отмечают, что обычна цена на такую поездку была около 100 рублей. Вечером около 18:00 свободных машин при заказе в Академгородок не было вовсе.