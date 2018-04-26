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В районе Марьино переименована остановка
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В районе Марьино переименована остановка 

Управа района Марьино 35 минут назад
Фото: Марьинский вестник
Остановочный пункт с новым названием появился в районе Марьино. Вместо остановки «Агентство недвижимости «ИНКОМ» для автобусов № 81 и № С9 по Братиславской улице при следовании от Новомарьинской улицы теперь существует остановка «Братиславская улица, 26».
Об этом сообщает портал префектуры Юго-Восточного округа.
«Всего в Юго-Восточном округе переименовано 13 остановочных пунктов», — говорится в сообщении.
новые названия остановок появились и в соседнем с Марьино районе Люблино. Новое название — «Сквер Судакова» — получила и бывшая остановка «Краснодонская улица, 49» для автобусов № 657, № 713, № С9 по Краснодонской улице в обоих направлениях. Также остановка «Магазин „Оптика“ для автобусов № 54, № 228, № 713, № С4, № С9, № Н5 и троллейбуса № 74 по Краснодонской и Ставропольской улицам в обоих направлениях получила новое название — „Бассейн“. (то)
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