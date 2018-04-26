В районе Марьино переименована остановка

Остановочный пункт с новым названием появился в районе Марьино. Вместо остановки « Агентство недвижимости «ИНКОМ» для автобусов № 81 и № С9 по Братиславской улице при следовании от Новомарьинской улицы теперь существует остановка «Братиславская улица, 26».

Об этом сообщает портал префектуры Юго-Восточного округа.

«Всего в Юго-Восточном округе переименовано 13 остановочных пунктов», — говорится в сообщении.

новые названия остановок появились и в соседнем с Марьино районе Люблино. Новое название — «Сквер Судакова» — получила и бывшая остановка «Краснодонская улица, 49» для автобусов № 657, № 713, № С9 по Краснодонской улице в обоих направлениях. Также остановка «Магазин „Оптика“ для автобусов № 54, № 228, № 713, № С4, № С9, № Н5 и троллейбуса № 74 по Краснодонской и Ставропольской улицам в обоих направлениях получила новое название — „Бассейн“. (то)