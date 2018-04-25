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Крушение вертолета с летальным исходом в Колумбии попало на видео
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Крушение вертолета с летальным исходом в Колумбии попало на видео 

Вести.Ru 43 минуты назад
Фото: Вести.Ru
В сети размещены кадры авиакатастрофы, произошедшей 15 апреля в департаменте Каука на западе Колумбии.
Вертолет Bell 206 L4, принадлежавший авиакомпании Helifly, попытался эвакуировать другую винтокрылую машину той же компании, потерпевшую аварию в горной местности неделей ранее.
Члены команды, занимавшиеся подготовкой разбитого воздушного судна к вывозу с места крушения, прицепили трос к вертолету-спасателю, однако его пилот не справился с управлением и произошла катастрофа.
Падающая машина задела винтами руководителя эвакуационной группы Ивана Андреса Лопеса Лондоньо, скончавшегося на месте. Еще двое его коллег получили травмы различной степени тяжести.
Через некоторое время разбитые вертолеты были вывезены с места ЧП.
Расследованием причин инцидента занимается специальная комиссия.
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