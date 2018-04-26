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На человека на месте крушения вертолета упал второй вертолет
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На человека на месте крушения вертолета упал второй вертолет 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
На инженера, работавшего на месте крушения вертолета в горах на юго-западе Колумбии, упал другой вертолет. Об этом сообщает издание The Independent.
По информации полиции, причиной падения первого вертолета стали механические неполадки. За его грузом на место происшествия отправили второй вертолет, однако из-за неисправности он также упал.
Инцидент был снят на видео. На кадрах видно, что вертолет приблизился к обломкам, оставшимся после первой катастрофы. Один человек стоял на них, другой махал руками с земли. Машина зависла над ними на небольшой высоте, затем неожиданно накренилась и рухнула на землю.
В результате погиб только один человек — инженер компании Helifly, занимающейся вертолетными перевозками в Колумбии. Экипаж второго вертолета и другой технический персонал, работавший на месте происшествия, не пострадали. О состоянии экипажа первого вертолета не сообщается.
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