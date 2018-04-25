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Вейп поджёг трёх студенток в Подмосковье
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Вейп поджёг трёх студенток в Подмосковье
News.ru
42 минуты назад
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Вейп стал причиной травм в Политехническом колледже в Зеленограде: он вспыхнул в руках одной из студенток, пострадала не только она сама, но и две стоявшие рядом подруги.
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