Движение в центре Москвы ограничат 26 апреля

С 17:00 будут перекрыты Силикатные проезды, Звенигородское шоссе, Мнёвники, Нижние Мнёвники, улица Народного Ополчения, Красная Пресня, Баррикадная, Садовая-Кудринская улица, Триумфальная площадь и Тверская.

С шести часов вечера нельзя будет проехать по Моховой от Больной Никитской до Тверской и по Охотному Ряду от Тверской до Большой Дмитровки. В 22:40 перекроют Кремлёвскую набережную, Большой Москворецкий мост, Большой Каменный мост, Садовую-Кудринскую улицу, Болотную улицу.

В Центре организации дорожного движения рекомендуют водителям пересесть на общественный транспорт.