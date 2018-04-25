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Движение в центре Москвы ограничат 26 апреля
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Движение в центре Москвы ограничат 26 апреля 

Говорит Москва 43 минуты назад
С 17:00 будут перекрыты Силикатные проезды, Звенигородское шоссе, Мнёвники, Нижние Мнёвники, улица Народного Ополчения, Красная Пресня, Баррикадная, Садовая-Кудринская улица, Триумфальная площадь и Тверская.
С шести часов вечера нельзя будет проехать по Моховой от Больной Никитской до Тверской и по Охотному Ряду от Тверской до Большой Дмитровки. В 22:40 перекроют Кремлёвскую набережную, Большой Москворецкий мост, Большой Каменный мост, Садовую-Кудринскую улицу, Болотную улицу.
В Центре организации дорожного движения рекомендуют водителям пересесть на общественный транспорт.
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