В Москве вечером 26 апреля ожидаются массовые перекрытия из-за репетиции парада Победы

Значительные ограничения на дорогах Москвы, связанные с репетицией парада Победы, запланированы вечером в четверг, 26 апреля.

Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе столичного Дептранса, закрывать ряд улиц начнут уже в 17:00. Ограничения будут снимать по мере прохождения колонны военной техники. Закрыты будут 1-й Силикатный проезд, 2-й Силикатный проезд, 3-й Силикатный проезд, Звенигородское шоссе, улица Мневники, улица Народного ополчения, улица Нижние Мневники, улица Красная Пресня, Баррикадная улица, Садовая-Кудринская улица, Триумфальная площадь, улица Тверская.

С 18:00 до окончания мероприятия будут перекрыты следующие направления: улица Тверская от Триумфальной площади до улицы Моховой; улица Моховая от Большой Никитской улицы до Тверской; улица Охотный ряд от Тверской Большой Дмитровки.

В 22:40 перекрытия начнутся на двух участках: Кремлевская набережная — Боровицкая площадь — улица Моховая — улица Воздвиженка — улица Новый Арбат — Новинский бульвар — улица Садовая-Кудринская — улица Тверская; Большой Москворецкий мост — Болотная улица — Болотная площадь — Большой Каменный мост — улица Моховая — улица Воздвиженка — улица Новый Арбат — Новинский бульвар — улица Садовая-Кудринская — улица Тверская.

Репетиция продолжится и в ночь на 27 апреля, однако к утру пятницы все ограничения городские власти обещают снять.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал жителям столицы заранее ознакомиться со схемой ограничений при планировании маршрутов, по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться общественным транспортом, который готов к увеличению пассажиропотока.

Кроме того, в ЦОДД предупредили об ухудшении погоды в столице днем 26 апреля: ожидаются дождь и ветер с порывами до 12-17 м/с. Все это может привести к ухудшению дорожной ситуации и увеличению риска попадания в ДТП.

"Если без личного транспорта не обойтись, просим не парковаться возле деревьев и рекламных щитов", — сказали в ведомстве.