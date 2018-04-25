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Микроавтобус с людьми улетел в кювет по пути в Сосновый Бор
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Микроавтобус с людьми улетел в кювет по пути в Сосновый Бор 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Фото: Ivyborg.ru
На западном выезде из Петербурга в аварию попал микроавтобус с пассажирами. О дорожном инциденте сообщают очевидцы в соцсетях.
По словам очевидцев ДТП, участником аварии стала маршрутка №401, которая ехала от станции метро «Автово» в Петербурге в Сосновый Бор. Водитель маршрутки по невыясненным обстоятельствам не справился с управлением, после чего транспортное средство вылетело в кювет на мокрой трассе и застряло в грязи в овраге. Уточнённых сведений о пострадавших пока не поступало, но очевидцы утверждают, что ни один из пассажиров не получил серьёзных травм. Все покинули маршрутку после выезда с дороги. Людей заберёт следующий автобус.
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