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Техосмотр автобусов вернется под контроль ГИБДД
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Техосмотр автобусов вернется под контроль ГИБДД 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
В России собираются ужесточить проведение техосмотра и вернуть ГИБДД контроль над проведением техосмотра автобусов, подготовлены соответствующие законопроекты, сообщил журналистам глава ГИБДД РФ Михаил Черников.
"Подготовлен очень серьёзный пакет (законодательный) по проведению технического осмотра и его контроля с большой ответственностью операторов технического контроля, тем кто выдаёт сегодня соответствующие лицензии на проведение технического осмотра. МВД также вышло с предложением вернуть под контроль на базе оборудования оператора технического контроля проведение осмотра автобусов", — сказал Черников.
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