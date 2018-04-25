Двойник BMW водителя из Пензы стал виновником ДТП со сбитыми прохожими

В Санкт-Петербурге владелец иномарки BMW повздорил с автоледи. Свидетели этой ссоры встали на сторону девушки, но водитель сбил их. Как сообщает издание «Невские вести» автовладелец иномарки живет в Пензе.

При дальнейших разбирательствах выяснилось, что водитель, у которого в собственности находится машина с такими же номерами, как и у одной из конфликтующих сторон, не был в это время в Питере и не покидал пределы Пензы на своей машине. Также он сообщил, что ему пришел штраф из Санкт-Петербурга, что его очень удивило.

Полицейские склоняются к мысли о том, что номера на машине BMW подделаны. Вечером 16 апреля за рулем этого авто находился инспектор ДПС , рассказавший следователям, что позаимствовал иномарку у приятеля. О произошедшем конфликт сотрудник УГИБДД ничего не знает, и добавил, что объехал нетрезвую компанию и никого не сбивал.

Однако, по информации издание, все было совершенно не так. Две машины не могли разъехаться во дворе, автомобилист на BMW встал напротив выезда и не соглашался отъехать назад. Затем он начал движение вперед и при этом толкать бампером авто девушки. Прохожие, увидевшие эту ситуацию, заступились за девушку. После этого водитель BMW наехал на них и скрылся. Одного из пострадавших госпитализировали с серьезными травмами.