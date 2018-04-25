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Маленький ребенок прокатился за рулем автомобиля на КАД в час пик
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Маленький ребенок прокатился за рулем автомобиля на КАД в час пик 

Ivyborg.ru 59 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Водитель Daewoo Matiz прокатился по КАД с ребенком на коленках.
Как сообщает портал «Мегаполис», ребенок за рулем автомобиля был замечен на КАД примерно в 18:30 в понедельник, 23 апреля. В это время на автодороге особенно оживленно, так как многие возвращаются с работы.
Один из проезжающих мимо водителей заметил управляющего автомобилем ребенка в зеркало заднего вида на скорости около 120 км/час. Он специально пропустил машину вперед, чтобы задокументировать ситуацию.
https://youtu.be/42SzpWCDCq0
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