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В Украине начались массовые проверки пассажирского автотранспорта
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В Украине начались массовые проверки пассажирского автотранспорта 

Auto.Today 2 часа назад
Фото: Auto.Today
По всей Украине начали проверять автотранспорт, занимающийся перевозкой пассажиров. Результаты оказались неутешительными. За три дня было проверено 3 300 пассажирских транспортных средств и зафиксировано 518 нарушений, пишет портал Comments.UA. При этом 166 проверенных транспортных средств использовались для перевозки организованных детских групп. Оказалось, что из них 127 находятся в неудовлетворительном и неисправном техническом состоянии.
«Это и неисправности тормозной системы, и неисправные внешние световые приборы, неисправные или заблокированы аварийные выходы. Также обнаружили 518 нарушений законодательства, допущенных водителями автобусов», — сообщает пресс-служба украинской национальной полиции. За три дня полицейскими было составлено 637 административных протоколов.
Достаточно распространенным нарушением оказалась перевозка большего, чем положено, количества пассажиров и не соблюдение требований дорожных знаков, разметки проезжей части. Помимо этого были выявлены нарушения, связанные с остановкой для высадки или посадки пассажиров, а также зафиксированы случаи управления пассажирским транспортным средством лицами, не имеющими нужных документов.
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