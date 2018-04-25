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На трассе под Челябинском дотла сгорела фура
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На трассе под Челябинском дотла сгорела фура 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщает «Комсомольская правда», столб черного дыма было видно за несколько километров от места возгорания. Известно, что водитель фуры успел выскочить из кабины. Подоспевшим на помощь проезжавшим водителям не удалось потушить пламя.
Прибывшим на место пожарным оставалось лишь потушить почти дотла сгоревшую кабину. Про предварительным данным, причиной пожара стало замыкание. Однако в этом экспертам еще предстоит разобраться.
«ФедералПресс» напоминает, что в январе на федеральной трассе на федеральной трассе «Вилюй» в Тулунском районе Иркутской области полностью сгорел пассажирский автобус. Всем пассажирам тогда удалось вовремя покинуть загоревшийся автобус.
Фото: группа «Регион-74» в «Вконтакте»
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