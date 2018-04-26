Автобусы перестали соответствовать правилам перевозки детей

Этот запрет был установлен для повышения безопасности детских перевозок. Автобусы, перешагнувшие десятилетний рубеж, независимо от марки производителя и страны выпуска, отстают от современных требований, предъявляемых к эффективности систем торможения, рулевого управления и другим элементам активной безопасности. Запас прочности конструкции старых автобусов снижается в 1,5-2,5 раза, что значительно увеличивает риск внезапного выхода из строя узлов и агрегатов. А у нас, по данным ГИБДД, более половины автобусов старше 10 лет. Однако в стране дефицит автобусов, которые могут перевозить детей. А благодаря реформам возник и дефицит водителей для них.

Согласно постановлению правительства для автобусов массой до 5 тонн, которые отправляются или прибывают в Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области, этот запрет вступит в силу уже с 1 июля этого года. Для автобусов массой более 5 тонн с пунктами отправления или прибытия в этих же регионах — с 1 октября.

Для автобусов, у которых пункты отправки и назначения находятся в других регионах, сроки более поздние. Автобусы старше 10 лет массой до 5 тонн не смогут использоваться с 1 апреля 2019 года. Массой более 5 тонн — с 1 октября следующего года.

Однако именно это требование правил организованной перевозки групп детей вызывает огромное количество споров. Ведь они относятся не только к экскурсионным автобусам, но и к тем, которые доставляют детей в учебные заведения. Большинство из них стоит на балансе этих заведений. Пробеги у них далеко не такие большие, как у автобусов автопарков. Поэтому региональные власти считают, что главный критерий — это состояние транспорта, а не его возраст.

Еще одна проблема возникла после отмены ГОСТа на автобусы для перевозки детей. Теперь действует международный стандарт для таких автобусов. А он предусматривает возможность установки в автобусы детских кресел. Они крепятся либо системой Isofix, либо тремя точечными штатными ремнями безопасности. Но кресла автобусов не предусматривают ни того, ни другого. Кроме того, чтобы установить детское сиденье, расстояние между креслами в автобусе должно быть больше, чем предусмотрено для размещения даже взрослого человека. Но таких автобусов отечественного производства в России пока нет.

ситуация

По оценкам петербургского Содружества гидов и переводчиков, за последний год количество школьных экскурсий снизилось в два раза. Как говорит председатель правления Содружества Светлана Иванова , основная проблема — ужесточение требований к организации перевозки детей.

Сейчас подготовка к выезду на экскурсию длится 10 дней. Организатор поездки сообщает в ГИБДД номер автобуса и имя водителя. Если за это время автобус получит царапину, а водитель сляжет с простудой, сменить транспорт или назначить другого водителя невозможно. Соответственно, оформлять все бумаги придется заново.

Многие школы вообще отказываются от проведения экскурсий. Ряд учебных заведений возят детей в музеи нелегально — родители как частные лица заказывают автобус. Нигде не прописано, что поедет детская группа, никаких заявок в ГИБДД не подается, требования относительно техсостояния автобуса никто не учитывает и т. д.