«Стекло посыпалось на пассажиров»: на Мехзаводе КАМАЗ протаранил пассажирский автобус

Днем в среду, 25 апреля, в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. На Мехзаводе КАМАЗ протаранил маршрутку. Об этом 63.ru сообщил очевидец.

— Маршрутка ехала по выделенной полосе. На перекрестке в нее врезался КАМАЗ — не уступил дорогу. Удар пришелся на правый бок автобуса. Разбилось стекло. Водитель грузовика вышел из машины и начал всех уверять, что не знает, как всё это произошло. Говорил, что тормозил, но машина вовремя не остановилась, — рассказал очевидец.

Участники аварии перекрыли дорогу

Пострадавшие в ДТП есть. К счастью, они отделались легкими травмами.

— Моя одноклассница сидела у окна, когда в автобус врезался КАМАЗ. Стеклом ей поранило лоб, кровь была. Также бабушка кричала от боли. Сказала, что опять ушибла руку, которую недавно ломала, — сообщил самарец.