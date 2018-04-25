Ещё
«Стекло посыпалось на пассажиров»: на Мехзаводе КАМАЗ протаранил пассажирский автобус
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Стекло посыпалось на пассажиров»: на Мехзаводе КАМАЗ протаранил пассажирский автобус 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Днем в среду, 25 апреля, в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. На Мехзаводе КАМАЗ протаранил маршрутку. Об этом 63.ru сообщил очевидец.
— Маршрутка ехала по выделенной полосе. На перекрестке в нее врезался КАМАЗ — не уступил дорогу. Удар пришелся на правый бок автобуса. Разбилось стекло. Водитель грузовика вышел из машины и начал всех уверять, что не знает, как всё это произошло. Говорил, что тормозил, но машина вовремя не остановилась, — рассказал очевидец.
Участники аварии перекрыли дорогу
Пострадавшие в ДТП есть. К счастью, они отделались легкими травмами.
— Моя одноклассница сидела у окна, когда в автобус врезался КАМАЗ. Стеклом ей поранило лоб, кровь была. Также бабушка кричала от боли. Сказала, что опять ушибла руку, которую недавно ломала, — сообщил самарец.
Обстоятельства аварии предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
63.ru: последние новости
Остались «рожки да ножки»: на Заводском шоссе «газелист» снес дверь у легковушки Смертельное ДТП под Самарой: на трассе перевернулась Lada Largus «По самый капот»: на пересечении Ново-Вокзальной — Силовой фура увязла в грязи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Hyundai представил новый седан
Казахстан закрыл границу с Россией81
Lexus представил новый седан на базе «Камри»
Сбежавших с места ДТП водителей признают пьяными76
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор7
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение