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Двое железнодорожников ответят за гибель коллеги под колесами поезда
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Двое железнодорожников ответят за гибель коллеги под колесами поезда 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Бывшим дорожному мастеру и бригадиру пути Южно-Уральской железной дороги предъявили обвинение по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». Расследование дела продолжается, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР.
Инцидент произошел днем 17 августа на перегоне «Речная — Бердяуш». Двое монтеров Бердяушской дистанции пути занимались ремонтом участка, когда на них наехал грузовой поезд. Один из рабочих скончался 2 сентября в больнице Сатки.
Ранее по теме: На Южном Урале скончался попавший под поезд рабочий
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