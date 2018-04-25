Двое железнодорожников ответят за гибель коллеги под колесами поезда

Бывшим дорожному мастеру и бригадиру пути Южно-Уральской железной дороги предъявили обвинение по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». Расследование дела продолжается, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР

Инцидент произошел днем 17 августа на перегоне «Речная — Бердяуш». Двое монтеров Бердяушской дистанции пути занимались ремонтом участка, когда на них наехал грузовой поезд. Один из рабочих скончался 2 сентября в больнице Сатки.

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