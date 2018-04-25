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Во дворе на Куусинена станет безопаснее
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Во дворе на Куусинена станет безопаснее 

Управа района Хорошевский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
Новые «лежачие полицейские» установят на улице Куусинена, 6, корпус 4, 5, 6 и 7. Как сообщила заместитель директора по благоустройству ГБУ «Жилищник района Хорошевский» Любовь Милушкина, искусственные дорожные неровности (ИДН) устанавливают в целях повышения безопасности на дорогах и во дворах района.
— Просьбы об установке ИДН поступали от жителей. Необходимое согласование от департамента транспорта уже получено, — отметила Милушкина.
Работы будут проведены в текущем году.
Напомним, благодаря установке ИДН существенно повышается уровень безопасности всех участников дорожного движения — как водителей, так и пешеходов. (то)
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