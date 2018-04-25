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С начала года в автоавариях в России погибло 70 детей
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С начала года в автоавариях в России погибло 70 детей 

N24.ru 2 часа назад
С 1 января 2018 года на российских дорогах в результате дорожно-транспортных происшествий погибли 70 несовершеннолетних, передает ТАСС.
Как сообщил на пресс-конференции глава Госавтоинспекции РФ Михаил Черников, в 2017 году на дорогах страны погибли 713 детей, из них 450 ехали в качестве пассажиров в автомобилях со взрослыми.
«Каждый взрослый должен понимать, что вопросы, касающиеся ограничения движения, особенно скоростных параметров, — в его руках. Что касается школьных перевозок, то за 2017 год ни один ребенок не погиб, передвигаясь в школьном автобусе», — отметил Черников..
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