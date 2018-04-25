Под Верхней Пышмой водитель чуть не утонул в реке вместе с автомобилем

Между Екатеринбургом и Верхней Пышмой автомобилист чуть не утонул в реке. Его чудом выбросило из машины до того, как она упала в водоем, об этом сообщает в среду, 25 апреля, «АиФ-Урал» Инцидент произошел сегодня днем. Водитель Hyundai Santa Fe попал в ДТП, после чего его автомобиль перевернулся и упал в реку Пышма. Мужчине чудом повезло: его выбросило из машины за секунды до того, как она попала в водоем. На местро происшествия пришлось вызывать сотрудников МЧС . Как отмечают очевидцы в группе «Инцидент Екатеринбург» в «Вконтакте», спасатели приехали на место на удивление быстро. Чтобы достать автомобиль, специалистам пришлось надеть водонепроницаемые костюмы. Затем они спустились в водоем и закрепили за стропы крана-манипулятора машину. Очень быстро транспортное средство удалось поднять наверх, после чего его погрузили на эвакуатор и увезли на стоянку. По словам очевидцев, владелец автомобиля в момент аварии был пьян. С места ДТП его увезли в на скорой в больницу.