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«Профилактические ликбезы» на нерегулируемых пешеходных переходах проводят севастопольские ЮИДовцы
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«Профилактические ликбезы» на нерегулируемых пешеходных переходах проводят севастопольские ЮИДовцы 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Первый совместный рейд инспекторов ДПС и активистов движения ЮИД «Юный пешеход» прошёл на самых оживлённых участках дорог Севастополя.
Мероприятие приурочено к 45-летию отрядов ЮИД и проведено в рамках Всероссийского тематического марафона «Безопасная страна ЮИД».
Во время инструктажа командиры отрядов юных инспекторов движения сдали рапорт о готовности к рейду и на полицейских автомобилях отправились к местам патрулирования. Четыре нерегулируемых пешеходных перехода, которые входят в маршрут движения детей и подростков из дома до школы и обратно стали площадками проведения профилактических ликбезов не только с юными, но и взрослыми пешеходами.
Ребята советовали сверстникам, молодым и пожилым людям перед переходом дороги остановиться, убрать телефон, снять наушники, посмотреть по сторонам, жестом поднятой руки привлечь внимание водителя и убедиться в безопасности перехода.
Большинство нарушителей дорожных правил с пониманием отнеслись к замечаниям в свой адрес от юных помощников ГИБДД и отметили важность проведения таких рейдов. Все юные пешеходы получили от Госавтоинспекции световозвращающие элементы и «памятки дорожной безопасности».
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