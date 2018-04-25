«Профилактические ликбезы» на нерегулируемых пешеходных переходах проводят севастопольские ЮИДовцы

Первый совместный рейд инспекторов ДПС и активистов движения ЮИД «Юный пешеход» прошёл на самых оживлённых участках дорог Севастополя.

Мероприятие приурочено к 45-летию отрядов ЮИД и проведено в рамках Всероссийского тематического марафона «Безопасная страна ЮИД».

Во время инструктажа командиры отрядов юных инспекторов движения сдали рапорт о готовности к рейду и на полицейских автомобилях отправились к местам патрулирования. Четыре нерегулируемых пешеходных перехода, которые входят в маршрут движения детей и подростков из дома до школы и обратно стали площадками проведения профилактических ликбезов не только с юными, но и взрослыми пешеходами.

Ребята советовали сверстникам, молодым и пожилым людям перед переходом дороги остановиться, убрать телефон, снять наушники, посмотреть по сторонам, жестом поднятой руки привлечь внимание водителя и убедиться в безопасности перехода.

Большинство нарушителей дорожных правил с пониманием отнеслись к замечаниям в свой адрес от юных помощников ГИБДД и отметили важность проведения таких рейдов. Все юные пешеходы получили от Госавтоинспекции световозвращающие элементы и «памятки дорожной безопасности».