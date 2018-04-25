Покинувших место ДТП водителей позволят признавать пьяными

У законодателей есть год, чтобы изменить существующие нормы.

Конституционный суд РФ признал что норма, согласно которой водитель, покинувший место ДТП до прибытия сотрудников полиции, не может быть признан пьяным по показаниям свидетелей или другим доказательствам, является неконституционной.

— Норма не предусматривает возможности признания водителя находящимся в состоянии опьянения, если он скрылся с места ДТП. Это ставит их в более выгодное положение по сравнению с водителями, оставшимися на месте аварии, — сообщили в пресс-службе суда.

Подчеркивается, что в данной части это законоположение не соответствует Конституции.

По словам пресс-службы, федеральный законодатель должен в течение года внести в действующее правовое регулирование необходимые изменения. До внесения поправок будет действовать существующий порядок.

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