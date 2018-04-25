Ещё
Сбежавший с места аварии водитель теперь может быть признан пьяным
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сбежавший с места аварии водитель теперь может быть признан пьяным 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Конституционный суд РФ признал неконституционную норму Уголовного кодекса, при которой признание факта нахождения водителя в состоянии алкогольного опьянения может быть не только посредством медицинской экспертизы, но и при наличии других доказательств. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте суда.
В документе прописано, что сбежавший с места ДТП водитель может быть признан пьяным без дополнительных экспертиз, передает Ura.ru. По старым нормам сбежавший с места аварии и не прошедший медицинское освидетельствование водитель, мог избежать наказания за вождение в нетрезвом виде.
Напомним, что за 2017 год было выявлено снижение количества ДТП с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения на 16%.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Попавший в ДТП на Рязанском проспекте самосвал не имел передвигаться по Москве В Подмосковье подростки травмированы оторванной дверью электрички В Торонто микроавтобус въехал в толпу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Hyundai представил новый седан
Казахстан закрыл границу с Россией81
Lexus представил новый седан на базе «Камри»
Сбежавших с места ДТП водителей признают пьяными76
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор7
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение