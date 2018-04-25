Сбежавший с места аварии водитель теперь может быть признан пьяным

Конституционный суд РФ признал неконституционную норму Уголовного кодекса, при которой признание факта нахождения водителя в состоянии алкогольного опьянения может быть не только посредством медицинской экспертизы, но и при наличии других доказательств. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте суда.

В документе прописано, что сбежавший с места ДТП водитель может быть признан пьяным без дополнительных экспертиз, передает Ura.ru. По старым нормам сбежавший с места аварии и не прошедший медицинское освидетельствование водитель, мог избежать наказания за вождение в нетрезвом виде.

Напомним, что за 2017 год было выявлено снижение количества ДТП с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения на 16%.