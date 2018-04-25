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13-летний мальчик погиб под колесами автомобиля в Вологде
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13-летний мальчик погиб под колесами автомобиля в Вологде 

Вологда.рф 1 час назад
Трагедия случилась на Пошехонском шоссе. По предварительной информации водитель «Форд Фокуса» сбил подростка, который переходил дорогу. Мальчик скончался на месте ДТП.
«В 14.50 на Пошехонском шоссе возле дома, 26 водитель автомобиля «Форд Фокус» совершил наезд на пешехода, который от полученных травм скончался на месте», — прокомментировал инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД г Вологды Никита Василенко.
Пока известно, что подросток переходил дорогу по пешеходному переходу. В этом месте установлен светофор. По словам очевидцев в момент трагедии зеленый свет на регулировщике горел для автомобилей.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. На месте ДТП работает наряд ДПС.
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