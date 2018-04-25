Краснодарский подросток пытался уехать от полиции на «десятке»

15‐летний подросток из Краснодара пытался скрыться от полицейских за рулем «десятки». Правонарушителя преследовали несколько патрульных экипажей. Его поймали на Театральной площади. Об этом сообщил интернет‐портал «Юга.ру».

24 апреля ночью при въезде в город сотрудники ДПС хотели остановить водителя

ВАЗ-2110. Однако тот проигнорировал требование и попытался сбежать.

Когда нарушителя поймали, выяснилось, что за рулем машины находится

15-летний

подросток. Водительских прав у него нет. Кроме него в салоне сидел совершеннолетний владелец авто, который разрешил подростку управлять машиной.

Молодые люди признались, что они катались по Адыгее. В один момент хозяин транспортного средства, у которого были права, передал управление несовершеннолетнему, так как почувствовал себя плохо. Молодые люди уверяли, что направлялись в больницу.

С учетом того, что ребенок находился в ночное время в Краснодаре на улице без сопровождения законных представителей, рассматривается вопрос о сборе в отношении его родителей административного материала за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию ребенка, который будет направлен на рассмотрение по месту жительства

пресс-служба

Владельцу машины грозит штраф в 30 тысяч рублей.

Пьяный мужчина пригрозил сотрудникам полиции сжечь свою машину в Краснодарском крае. Его остановили для проверки документов.