Один человек погиб в результате ДТП на трассе М10 «Россия» в Солнечногорском районе

Один человек погиб в результате автоаварии, произошедшей на 52 км трассы М10 «Россия» в Солнечногорском районе Подмосковья. Об этом сообщается в официальном канале министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в Telegram.

«В 15:50 в Солнечногорском районе на 52 км автодороги М10 «Россия» произошло столкновение двух транспортных средств. В результате аварии погиб один человек», — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали водителей быть внимательными на дорогах и строго соблюдать скоростной режим.