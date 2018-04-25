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Один человек погиб в результате ДТП на трассе М10 «Россия» в Солнечногорском районе
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Один человек погиб в результате ДТП на трассе М10 «Россия» в Солнечногорском районе 

Агентство «Москва» 1 час назад
Один человек погиб в результате автоаварии, произошедшей на 52 км трассы М10 «Россия» в Солнечногорском районе Подмосковья. Об этом сообщается в официальном канале министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в Telegram.
«В 15:50 в Солнечногорском районе на 52 км автодороги М10 «Россия» произошло столкновение двух транспортных средств. В результате аварии погиб один человек», — говорится в сообщении.
В ведомстве призвали водителей быть внимательными на дорогах и строго соблюдать скоростной режим.
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 Ещё 4 источника 
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