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Начальник областного ГИБДД выяснил, насколько честны костромские водители
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Начальник областного ГИБДД выяснил, насколько честны костромские водители 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
В Костроме сотрудники ГИБДД проверили, насколько честно и грамотно ездят водители на одном из самых сложных участков города в условиях ремонта моста. Речь идет перекрестке улиц Советской и Подлипаева, сообщает управление МВД по Костромской области.
Пост ДПС здесь появился в час-пик, когда у водителей больше всего возникает соблазн нарушить правила и проскочить перекресток. За работой сотрудников и действиями водителей проследил и руководитель областного управления ГИБДД Сергей Чернышов.
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Инспекторы выявляли водителей, выезжающих на перекресток в условиях затора, занимающих выделенные полосы. Они разъясняли нарушителям схему движения.
В итоге таких нарушителей насчитали 20. Всех оштрафовали. Подобные рейды еще не раз повторятся.
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