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В Орле грузовик «застрял в текстурах»
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В Орле грузовик «застрял в текстурах» 

РИА 57 56 минут назад
Фото: РИА 57
В соцсетях опубликован снимок, демонстрирующий качество дорог Орла на периферии. В районе Выгонки ЗИЛ с цистерной задними колесами ушел в яму и застыл.
«Всепоглощающий асфальт», — так прокомментировал снимок автор.
Далее орловцы шутят, что машина застряла в текстурах, что ЗИЛ кушает асфальт.
Отметим, на ремонт дорожной сети Орла в 2018 году запланировано направить 453,5 млн рублей.
В мае 2017 года на улице 1-я Пушкарная в Орле грузовик провалился под асфальт. На перекрестке правое заднее колесо большегруза угодило в глубокую промоину.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
В Орле грузовик провалился под асфальт
(Фото «Орловчане ВКонтакте»).
Сообщение В Орле грузовик «застрял в текстурах» появились сначала на РИА 57.
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