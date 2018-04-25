В Орле грузовик «застрял в текстурах»

В соцсетях опубликован снимок, демонстрирующий качество дорог Орла на периферии. В районе Выгонки ЗИЛ с цистерной задними колесами ушел в яму и застыл.

«Всепоглощающий асфальт», — так прокомментировал снимок автор.

Далее орловцы шутят, что машина застряла в текстурах, что ЗИЛ кушает асфальт.

Отметим, на ремонт дорожной сети Орла в 2018 году запланировано направить 453,5 млн рублей.

В мае 2017 года на улице 1-я Пушкарная в Орле грузовик провалился под асфальт. На перекрестке правое заднее колесо большегруза угодило в глубокую промоину.

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В Орле грузовик провалился под асфальт

(Фото «Орловчане ВКонтакте»).