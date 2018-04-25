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В Петербурге водитель легковушки сбил мотоциклиста и скрылся с места ДТП
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В Петербурге водитель легковушки сбил мотоциклиста и скрылся с места ДТП 

Газета.Ru 1 час назад
На проезжей части в Санкт-Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и мотоциклетной техники, в результате которого один человек получил телесные повреждения различной степени тяжести, передает «НьюИнформ».
В соответствии с опубликованными данными, авария произошла в ночь на вторник, 17 апреля, на пересечении улиц Севастопольской и Промышленной, когда водитель неустановленного четырехколесного транспортного средства по неизвестным в настоящий момент причинам, нарушив правила дорожного движения, не уступил дорогу мотоциклисту, вследствие чего произошло столкновение.
Виновник ДТП с места аварии скрылся, а байкер получил незначительный повреждения в виде ушиба переносицы.
По факту данного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего инцидента.
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