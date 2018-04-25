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Пьяного крушителя машин сняли на видео в Петербурге
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Пьяного крушителя машин сняли на видео в Петербурге 

360tv.ru 1 час назад
Пьяный петербуржец не смог попасть домой, разозлился и повредил несколько автомобилей в одном из дворов северной столицы. Правонарушителя засняли на видео, сообщило агентство «Невские новости».
Несколько жителей дома 8 по Дачному проспекту обратились в полицию с жалобой на пьяного соседа, который повреждал припаркованные во дворе машины. Мужчина не смог войти в дом, а злость решил сорвать на соседских автомобилях. Камеры наблюдения системы «Безопасный дом» зафиксировали инцидент.
Правонарушитель убежал до приезда сотрудников полиции. Видеозапись с погромом послужит доказательством при расследовании дела. Дебошира могут привлечь к ответственности.
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