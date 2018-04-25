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Легковушка сбила 26-летнего парня на мопеде в Иванове
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Легковушка сбила 26-летнего парня на мопеде в Иванове 

Газета.Ru 1 час назад
Стало известно, что в Иванове произошел серьезный дорожно-транспортный инцидент, в результате которого один человек получил травмы, передает «НьюИнформ».
По последним данным, дорожный инцидент произошел накануне на Шереметевском проспекте областного центра. Сообщается, что водитель, который находился за рулем легкового автомобиля, при выезде с прилегающей территории сбил мопед «Альфа».
За рулем мопеда находился 26-летний молодой человек, который обратился в медицинское учреждение с жалобами на ушибы. При этом водитель легкового транспортного средства скрылся с места происшествия, в данный момент его разыскивает полиция.
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